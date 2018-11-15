На Київщині зловили пару догхантерів, які закатували більше 50 тварин

Співмешканці під виглядом волонтерів забирали домашніх тварин для подальшого перепродажу.

У Київській області активісти разом з правоохоронцями затримали пару догхантерів, які закатували більше 50 тварин.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

«Завдячуючи небайдужій позиції зоозахисників і активістів, поліцейські встановили псевдо-волонтерів, які забирали в свої «добрі руки» у власників їхніх породистих собак та котів на перетримування, натомість з особливою жорстокістю їх катували та вбивали», - йдеться у повідомленні поліції.

Встановлено, що співмешканці під виглядом волонтерів забирали домашніх тварин для подальшого перепродажу.

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Зловмисників затримали та передали поліції активісти, коли ті перевозили в своєму автомобілі вже загиблих тварин. Подія сталася в селі Сезенків Баришівського району. Наразі поліцейські ініціювали проведення відповідних експертиз. Загиблих котів та собак передадуть ветлікарям для встановлення причин смерті.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке знущання над тваринами) Кримінального кодексу України, парі співмешканців загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Треба відзначити, що про пару догхантерів спочатку стало відомо з повідомлення активістки Юлії Петренко на інформаційному порталі "Моя Київщина" у Facebook. За її даними, псевдоволонтери Вадим Лобко разом з Яною Майбородою брали породистих тварин і залишали їх у себе для розведення. Жертвами аферистів стали десятки людей. З притулку, який тримали шкуродери, активісти вивезли близько 50 трупів тварин.