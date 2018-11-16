Під Дніпром ВАЗ на літній гумі влетів у «Ніссан», є постраждалий (відео)

Сила удару була такою, що іномарка пролетіла по дорозі ще приблизно дві сотні метрів.

У Дніпропетровській області легковик ВАЗ на літній гумі втратив керування та спричинив ДТП, влетівши в автомобіль, що їхав поряд.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначаєтся, що під час руху на слизькому шляху автівку занесло. Вона в'їхала на розділовий газон й вилетіла на зустрічну смугу.

Там якраз їхав «Ніссан» - йому у бік і врізався ВАЗ. Сила удару була такою, що іномарка пролетіла ще зо дві сотні метрів.

Повідомляється, що водія врятували подушки безпеки, його госпіталізували із черепно-мозковою травмою. Сам ВАЗ було сильно пошкоджено, однак водій не постраждав.

Раніше повідомлялось, що на трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки - рух у напрямку Житомира ускладнено.