У Харкові побили екс-командира "Східного корпусу" Олега Ширяєва (фото)

Потерпілого відвезли до лікарні з забоями. Поліція розслідує бійку і з'ясовує, хто до неї причетний.

У Харкові сталася масова бійка на території спорткомплексу "Локомотив". Вчора, 18 листопада, ввечері там побилися Олег Ширяєв і представники "Національного корпусу".

Про це повідомляє місцевий портал "Vgorode. Харків".

Олег Ширяєв є екс-головою організації "Східний корпус". Зараз його звинувачують у рейдерському захопленні елеватора в Занках, де сталася масова бійка зі стріляниною. Суд відправив Ширяєва під арешт, але потім його випустили під заставу в 1 мільйон гривень.

Як розповіли в прес-службі Нацполіції, вчора 32-річний чоловік повідомив, що його побили. Потерпілого відвезла "швидка" з забоями. Поліція розслідує бійку і з'ясовує, хто до неї причетний. Справу кваліфікували як "хуліганство" ( ч. 2 ст. 296 КК України).

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Олег Ширяєв на особистій сторінці в Facebook перерахував імена нападників. За словами чоловіка, його побили представники "Нацкорпусу", коли він прийшов дивитися чемпіонат з боксу в спорткомплексі.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня 2018 року Ширяєв був затриманий після проведення слідчих дій у зв'язку з конфліктом через елеватор в с. Занки Харківської області. Йому було оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України. Крім того, Ширяєву інкримінується ч 1 ст. 294 і ч. 2 ст. 347 (активна участь у масових заворушеннях, що супроводжувалися погромами, знищенням і пошкодженням майна, спробою захоплення будівлі, умисне пошкодження майна працівника правоохоронного органу шляхом підпалу) КК України.