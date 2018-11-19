У центрі Харкова на перехресті загорілася машина (відео)

Займання сталося в моторному відсіку, причиною рятувальники вважають технічну несправність.

У центрі Харкова на перехресті загорілася машина.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Водій і пасажирка встигли вистрибнути з машини і не постраждати. Дві пожежні бригади гасили вогонь півгодини, але зусилля виявилися марними - він вигорів дотла.

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Попередньо встановлено - займання сталося в моторному відсіку, причиною рятувальники вважають технічну несправність.

Раніше в центрі Одеси загорівся трамвай.