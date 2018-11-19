У центрі Харкова на перехресті загорілася машина (відео)
18:44, 19 листопада 2018Інциденти
281 0
Займання сталося в моторному відсіку, причиною рятувальники вважають технічну несправність.
У центрі Харкова на перехресті зайнялась машина
У центрі Харкова на перехресті загорілася машина.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Водій і пасажирка встигли вистрибнути з машини і не постраждати. Дві пожежні бригади гасили вогонь півгодини, але зусилля виявилися марними - він вигорів дотла.
Читайте такожУ Києві в результаті потрійного ДТП загорівся автомобіль (відео)
Попередньо встановлено - займання сталося в моторному відсіку, причиною рятувальники вважають технічну несправність.
Раніше в центрі Одеси загорівся трамвай.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter