У Запоріжжі ПТУшниця жорстоко побила дівчину (відео)

Нападниця била жертву по голові та хапала за волосся.

Учениця 31 запорізького ПТУ напала на дівчину і побила її. Вона також опублікувала у соцмережі це відео.

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Те, що сталося, потрапило в об'єктив камери, повідомляє 19 листопада місцеве видання Gazeta.zp.ua.

Зазначається, що нападниця незабаром опублікувала відео з побиттям у своєму Instagram. Вона била жертву по голові, повалила на землю й хапала за волосся.

За неофіційною інформацією, дівчина, яка пустила в хід кулаки, навчається в 31 училищі, її звати Вікторія. В Instagram вона сама себе називає "дівчина-бандитка" і "божевільна особистість", передає місцевий сайт Vmestezp.

Раніше школярку із села Бердянка госпіталізували в місцеву лікарню. За словами 11-річної дівчинки, на перерві її побили 5 учнів.