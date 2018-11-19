У Запоріжжі ПТУшниця жорстоко побила дівчину (відео)
19:28, 19 листопада 2018Інциденти
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Нападниця била жертву по голові та хапала за волосся.
Дівчина повалив жертву на землю / Скріншот
Учениця 31 запорізького ПТУ напала на дівчину і побила її. Вона також опублікувала у соцмережі це відео.
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Те, що сталося, потрапило в об'єктив камери, повідомляє 19 листопада місцеве видання Gazeta.zp.ua.
Зазначається, що нападниця незабаром опублікувала відео з побиттям у своєму Instagram. Вона била жертву по голові, повалила на землю й хапала за волосся.
За неофіційною інформацією, дівчина, яка пустила в хід кулаки, навчається в 31 училищі, її звати Вікторія. В Instagram вона сама себе називає "дівчина-бандитка" і "божевільна особистість", передає місцевий сайт Vmestezp.
Раніше школярку із села Бердянка госпіталізували в місцеву лікарню. За словами 11-річної дівчинки, на перерві її побили 5 учнів.
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