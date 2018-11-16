У центрі Харкова сталася велика пожежа: горіла лісопильня (фото, відео)

Інформацію підтвердили в прес-службі ДСНС.

Вранці 16 листопада в Харкові сталася пожежа в провулку Фролівський, 3/1.

Про це Vgorode повідомили очевидці. За їх словами, з ранку біля Новоівановського мосту горять склади.

"Проїжджав поруч на машині. Горить сильно і валить чорний дим", - зазначив автоаматор Сергій.

Інформацію підтвердили і в прес-службі ДСНС. Рятувальники повідомили, що пожежу вдалося локалізувати о 7:56. Зараз на місці НП перевіряють і розбирають дерев'яні елементи.

Читайте такожНа Харківщині в результаті пожежі на підприємстві 1 людина загинула, ще 6 потерпіли (відео)

Горіли господарські будівлі, лісо - і пиломатеріали та їх відходи на площі близько 500 кв. м.