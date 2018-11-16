У центрі Харкова сталася велика пожежа: горіла лісопильня (фото, відео)
12:07, 16 листопада 2018Інциденти
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Інформацію підтвердили в прес-службі ДСНС.
У Харкові горіла лісопильня / фото kharkiv.dsns.gov.ua
Вранці 16 листопада в Харкові сталася пожежа в провулку Фролівський, 3/1.
Про це Vgorode повідомили очевидці. За їх словами, з ранку біля Новоівановського мосту горять склади.
"Проїжджав поруч на машині. Горить сильно і валить чорний дим", - зазначив автоаматор Сергій.
Інформацію підтвердили і в прес-службі ДСНС. Рятувальники повідомили, що пожежу вдалося локалізувати о 7:56. Зараз на місці НП перевіряють і розбирають дерев'яні елементи.
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