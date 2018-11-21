На Львівщині сталася смертельна ДТП за участі пасажирського автобуса (фото)
12:58, 21 листопада 2018Інциденти
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Автобус здійснював перевезення між Україною та Польщею.
На Львівщині пасажирський автобус потрапив у смертельну ДТП / фото lv.npu.gov.ua
На Львівщині внаслідок зіткнення пасажирського автобуса та легковика загинула людина.
Аварія сталася близько 6.30 на автодорозі "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" у Золочівському районі, повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
фото lv.npu.gov.ua
"Зіткнулись автомобіль Citroen Berlingo, за кермом якого перебував 38-річнй мешканець міста Золочів та рейсовий пасажирський автобус "Neoplan", який здійснював перевезення між Польщею та Україною", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці пригоди.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
фото lv.npu.gov.ua
Як повідомляв УНІАН, 17 листопада внаслідок лобового зіткнення автівок на Полтавщині загинула людина, ще восьмеро отримали травми.
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