На Львівщині сталася смертельна ДТП за участі пасажирського автобуса (фото)

Автобус здійснював перевезення між Україною та Польщею.

На Львівщині внаслідок зіткнення пасажирського автобуса та легковика загинула людина.

Аварія сталася близько 6.30 на автодорозі "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" у Золочівському районі, повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

"Зіткнулись автомобіль Citroen Berlingo, за кермом якого перебував 38-річнй мешканець міста Золочів та рейсовий пасажирський автобус "Neoplan", який здійснював перевезення між Польщею та Україною", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці пригоди.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада внаслідок лобового зіткнення автівок на Полтавщині загинула людина, ще восьмеро отримали травми.