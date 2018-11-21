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На Львівщині сталася смертельна ДТП за участі пасажирського автобуса (фото)

12:58, 21 листопада 2018
Інциденти
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На Львівщині пасажирський автобус потрапив у смертельну ДТП / фото lv.npu.gov.ua

Аварія сталася близько 6.30 на автодорозі "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" у Золочівському районі, повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

фото lv.npu.gov.ua

"Зіткнулись автомобіль Citroen Berlingo, за кермом якого перебував 38-річнй мешканець міста Золочів та рейсовий пасажирський автобус "Neoplan", який здійснював перевезення між Польщею та Україною", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці пригоди.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

фото lv.npu.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада внаслідок лобового зіткнення автівок на Полтавщині загинула людина, ще восьмеро отримали травми.

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Теги: #смерть#ДТП#Львівщина