На Одещині 9-річна дівчинка знайдена вбитою

Тіло дівчинки з ознаками насильства виявлено в занедбаному будинку.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області сьогодні виявлено вбитою 9-річну дівчинку. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, тіло дівчинки з ознаками насильства виявлено 23 листопада в занедбаному будинку в одному із сіл вказаного району. Читайте такожБіля столичного метро знайшли труп чоловіка (фото) За наявною інформацією, загибла - місцева жителька, 2009 року народження. Наразі на місці пригоди працює слідчо-оперативна група і кінологи. Обставини події встановлюються. Як повідомляв УНІАН, у Нікополі хлопець 18 разів ударив ножем 13-річну сестру.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter