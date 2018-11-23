На Одещині 9-річна дівчинка знайдена вбитою
11:53, 23 листопада 2018Інциденти
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Тіло дівчинки з ознаками насильства виявлено в занедбаному будинку.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, кінологи / фото: Нацполиция
У Білгород-Дністровському районі Одеської області сьогодні виявлено вбитою 9-річну дівчинку.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, тіло дівчинки з ознаками насильства виявлено 23 листопада в занедбаному будинку в одному із сіл вказаного району.
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За наявною інформацією, загибла - місцева жителька, 2009 року народження.
Наразі на місці пригоди працює слідчо-оперативна група і кінологи. Обставини події встановлюються.
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