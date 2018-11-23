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На Одещині 9-річна дівчинка знайдена вбитою

11:53, 23 листопада 2018
Інциденти
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Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, кінологи / фото: Нацполиция

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, тіло дівчинки з ознаками насильства виявлено 23 листопада в занедбаному будинку в одному із сіл вказаного району.

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За наявною інформацією, загибла - місцева жителька, 2009 року народження.

Наразі на місці пригоди працює слідчо-оперативна група і кінологи. Обставини події встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, у Нікополі хлопець 18 разів ударив ножем 13-річну сестру.

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Теги: #Одеса