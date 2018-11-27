У Києві через "замінування" евакуювали центральний залізничний вокзал

На місці працюють правоохоронці, вибухотехніки та кінологи.

У Києві поліція отримала виклик про замінування центрального залізничного вокзалу.

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Як повідомляє ТСН, посилаючись на власного кореспондента, на місце прибули правоохоронці, вибухотехніки та кінологи.

Наразі територію довкола столичного вокзалу очепили, людей всередину не пускають.

Як повідомлялось 1 листопада, у Києві через повідомлення про замінування на залізничному вокзалі евакуювали близько 2000 пасажирів та 200 осіб персоналу, а також перекрили підземні переходи.