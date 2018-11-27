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Скандальний ТРЦ у Києві тимчасово припинив роботу (відео)

11:37, 27 листопада 2018
Інциденти
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Біля входу у ТРЦ Ocean Plaza склали шини / скрін відео Інформатор

У Києві вранці у вівторок під будівлею ТРЦ Ocean Plaza зібралися представники націоналістичних організацій, вони палять фаєри, а також принесли під торговий центр шини і розмалювали фарбою вікна.

Про це повідомляє "Інформатор".

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Під стінами ТРЦ перебувають близько 50 осіб. Більшість з них — представники організації "Сокіл". Учасники акції принесли автомобільні покришки і склали їх перед центральним входом в ТРЦ. За словами протестувальників, вони зібралися під торговим центром, тому що він належить представникам РФ.

Також учасники мітингу прийшли до ТРЦ з фарбою. Вранці вони розмалювали головний вхід і скляні стіни написами "Геть московський бізнес", "Власність Росії", "Не купуй у Оушен Плаза".

Наразі торговельно-розважальний центр не працює.

Напередодні в будівлі ТРЦ невідомі особи кинули димові шашки, через що довелося евакуювати всіх відвідувачів. Обійшлося без постраждалих.

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Теги: #протест у Києві#Ocean plaza