Скандальний ТРЦ у Києві тимчасово припинив роботу (відео)

У Києві будівлю ТРЦ Ocean Plaza обклали шинами, розмалювали і обклеїли стіни та головний вхід.

У Києві вранці у вівторок під будівлею ТРЦ Ocean Plaza зібралися представники націоналістичних організацій, вони палять фаєри, а також принесли під торговий центр шини і розмалювали фарбою вікна.

Про це повідомляє "Інформатор".

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Під стінами ТРЦ перебувають близько 50 осіб. Більшість з них — представники організації "Сокіл". Учасники акції принесли автомобільні покришки і склали їх перед центральним входом в ТРЦ. За словами протестувальників, вони зібралися під торговим центром, тому що він належить представникам РФ.

Також учасники мітингу прийшли до ТРЦ з фарбою. Вранці вони розмалювали головний вхід і скляні стіни написами "Геть московський бізнес", "Власність Росії", "Не купуй у Оушен Плаза".

Наразі торговельно-розважальний центр не працює.

Напередодні в будівлі ТРЦ невідомі особи кинули димові шашки, через що довелося евакуювати всіх відвідувачів. Обійшлося без постраждалих.