Поліція затримала п'ятьох учасників нападу на соратників Гриценка в Одесі

За словами глави МВС, відносно ще 12 осіб буде прийнято процесуальні рішення.

Співробітники Національної поліції затримали п'ятьох учасників нападу на соратників лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка в Одесі.

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Напад на Анатолія Гриценка. П'ятеро нападників впізнані і затримані Нацполіціею. Відносно ще 12 осіб будуть прийняті процесуальні рішення", - заявив Аваков.

"МВС жорстко припинятиме практику, яку дехто намагається запровадити в українському суспільстві: спробі зриву виступів кандидатів на виборах, організацію нападів і провокацій навколо них, дискредитацію безіменними і фейковими інформаційними матеріалами. Незалежно від ступеня опозиційності політиків до діючої влади", - наголосив міністр.

"Рівні права на політичну діяльність для всіх - основа цивілізованої демократії. Кожен з політиків може розраховувати на забезпечення і захист своїх прав та свобод", - додав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада у центрі Одеси сталася сутичка між прихильниками і противниками лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

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Під час зустрічі з одеситами, яка мала відбутися в Приморському районі міста, невідомі закидали яйцями лідера політичної партії. В результаті між його прихильниками і противниками сталася сутичка.

"За наявною інформацією, під час конфлікту його учасники використовували проти опонентів газові балончики. Протиправні дії припинили поліцейські, які патрулювали вулиці. Вони розняли учасників конфлікту і не допустили його ескалації", - заявили в поліції.

За словами прихильників Гриценка, того дня була запланована його зустріч в приміщенні офісного центру "Термінал-42" на вулиці Рішельєвській. Вони зазначають, що зловмисників було 20-30 чоловік спортивної статури в масках. Спочатку вони перегородили шлях політику і намагалися вручити йому великого гарбуза, в який вставили фалоімітатор. На гарбузі був образливий напис, зроблений із застосуванням ненормативної лексики. Гриценко відштовхнув "подарунок", після чого його закидали яйцями.

Потім "тітушки" напали на активістів, які супроводжували Гриценка.