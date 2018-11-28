У Києві "замінували" велику мережу супермаркетів

За даними ЗМІ, анонім повідомив про замінування супермаркету "Сільпо", але не вказав, який саме.

Поліція перевіряє інформацію про замінування великої мережі супермаркетів у Києві.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Лист із повідомленням про замінування супермаркету надійшов до кол-центру СБУ. Оскільки анонім не вказав, за якою адресою закладена вибухівка, поліцейські перевірятимуть усі магазини цієї мережі», - йдеться у повідомленні.

Для оперативного відпрацювання супермаркетів співробітники поліції створили кілька груп правоохоронців, до яких увійшли вибухотехніки та кінологи.

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Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення осіб, які повідомили про замінування.

Як повідомляє «Інформатор», анонім повідомив про замінування саме супермаркету «Сільпо».

Так, на вулиці Бережанській, 22, що в Оболонському районі, людей з супермаркету евакуювали, парковку відгородили, а біля входу на даний момент чергує поліція та охорона.

Окрім того, евакуація з «Сільпо» пройшла за адресою Героїв Сталінграда, 46, що також в Оболонському районі столиці.

Як повідомляв УНІАН, у приміщенні торговельно-розважального центру Ocean Plaza у Києві представники молодіжного крила ВО "Свобода" підпалили димові шашки, через що з торговельно-розважального центру евакуювали відвідувачів.