Інцидент стався 14 травня.

У селі Пляцина Вінницької області в ставку втопився 13-річний підліток, який кинувся рятувати молодшого брата.

Про це пише «Обозреватель».

Трагедія сталася 14 травня. Двоє братів, 10-річний Костя та 13-річний Назар Коновалюки пішли гуляти з друзями. Батькам вони сказали, що будуть у парку, але вирушили на ставок та вирішили скупатися.

Коли молодший брат почав тонути, старший кинувся йому на допомогу.

«Кажуть, що хлопець умів плавати. Він підплив до потопаючого брата та відштовхнув його ближче до берега. А коли Костя озирнувся, то Назара вже не було видно, тільки бульбашки на поверхні води», – йдеться в публікації.

Читайте такожНа Черкащині під час риболовлі під лід провалилися троє людей, серед яких дитинаЗа словами одного з рятувальника, хлопчика знайшли на глибині приблизно 3,5 метра. Медики вже нічим не могли допомогти Назару.

Поліцейський експерт попередньо встановив, що хлопцеві судомою звело праву ногу, тому він міг піти на дно.

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Автор: Катерина Шварц