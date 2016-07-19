У Києві СБУ затримала 80-річного "мінера" метро, у Львові та на Вінниччині - його "коллег"
У Києві співробітники Служби безпеки України затримали 80-річного "мінера".
Як повідомляє прес-центр СБУ, пенсіонер заявив про закладення вибухівки на одній зі станцій столичного метрополітену.
Також затримано ще двох "анонімних терористів", які повідомляли про мінування об’єктів у Львові та у Вінницькій області.
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"Вінницький 40-річний чоловік "замінував" нічний клуб в обласному центрі та один з потягів до Києва. У Львові в такий спосіб "розважався" 20-річний молодик, він вирішив повідомити про підрив одного з торговельно-розважальних центрів міста", - йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, затримані пояснили здійснення анонімних дзвінків бажанням "розважитися", спостерігаючи евакуацію та роботу правоохоронців на об’єктах.
Відкрито три кримінальні провадження за ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України.
"Незважаючи на вік та мотиви "жартівників", їм загрожує до 6 років позбавлення волі", - підкреслюється в повідомленні.