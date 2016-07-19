У Рівному невідомі підпалили автомобіль журналіста та депутата міськради

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації головного управління Національної поліції в Рівненській області, автомобіль був припаркований біля багатоповерхівки за місцем проживання постраждалого.

За попередньою інформацією, причиною загоряння є підпал. Вогнем пошкоджено моторний відсік та капот автомобіля.

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Потерпілий пов’язує цю подію зі своєю професійною діяльністю. Він уже багато років працює у сфері журналістики, є власником одного з Інтернет-видань, директором одного з місцевих телеканалів, донедавна тривалий час був власним кореспондентом телеканалу «1+1».

«Це або хтось подякував мені за діяльність на "1+1", але це мало ймовірно. Більше ймовірно те, що покарали як власника порталу, де публікуються і блоги, і матеріали, які багато кому не подобаються», - каже Курсик.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.