На трасі "Київ - Одеса" на ходу згорів напівпричіп з 22 тоннами тирсоплит

Як повідомляє управління ДСНС в Черкаській області, 24 липня опівночі на 165 кілометрі дороги «Київ - Одеса» під час руху у напівпричепі вантажного автомобіля DAF виникло загорання колеса.

Водій, якому почали подавати сигнали інші автомобілісти, зупинився і побачив густий дим, що виходив з-під правого колеса напівпричепу.

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Озброївшись вогнегасником, чоловік спробував ліквідувати загорання. Проте, зрозумівши, що самому йому із вогнем не впоратися, чоловік звернувся по допомогу до рятувальників, та одночасно відчепивши тягача від палаючого напівпричепу, відігнав його на безпечну відстань.

Пожежу причепу ліквідував черговий караул Жашківської пожежно-рятувальної частини, який за викликом оперативно прибув на місце події.

У результаті пожежі вогнем знищено напівпричіп та 22 тонни тирсоплит, які знаходилися всередині. За попередніми даними причиною пожежі стало заклинювання системи гальмування колеса причепу.