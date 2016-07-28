На Харківщині судитимуть диверсанта, який намагався підірвати залізничні колії у напрямку до зони АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Павла Угровецького, цього тижня прокуратура затвердила та направила до Ізюмського міськрайонного суду обвинувальний акт стосовно 48-річного ізюмчанина.

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За інформацією прокурора, чоловіку інкримінується закінчений замах на вчинення вибуху, спрямованого на зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення (ч. 2 ст. 15, ст. 113 Кримінального кодексу України). Максимальна санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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"Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні поточного року чоловік заклав два вибухові пристрої на двох коліях залізничної станції "Ізюм" з метою подальшого унеможливлення прибуття та розвантаження на них військової техніки Збройних сил України для зони АТО. Однак свій умисел на здійснення диверсійного акту чоловік до кінця не довів. Він був затриманий співробітниками Управління СБУ в області", - зазначив Угровецький.

Під час огляду місця події вилучено 2 вибухові пристрої з мобільними телефонами, прикріпленими до них, та телефон, з якого зловмисник планував здійснити виклик на мобільні, прикріплені до вибухівки, для приведення у дію детонаторів.

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ затримала скандально відомого харківського журналіста Бородавку, підозрюваного в сепаратизмі.