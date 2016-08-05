У Харкові BMW розірвала пішохода на частини: на місці ДТП провели слідчий експеримент (відео)
14:01, 05 серпня 2016Інциденти
1645 0
На місці ДТП у Харкові, у якій загинув чоловік-пішохід, провели слідчий експеримент. Експерти з'ясовували, що сталося на місці аварії.
На місці експерименту зібралося багато людей, передає місцевий сайт 057.
У відтворенні задіяли схожий автомобіль BMW, який здійснив аварію. Експеримент включав виміри, а також елементи моделювання ситуації.
Читайте такожРезонансна ДТП у Харкові: водій BMW, над яким натовп хотів вчинити самосуд, був під дією наркотиків
Автомобіль кілька разів розігнали до 130 кілометрів за годину.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
Нагадаємо, 30 липня в Харкові водій автомобіля BMW збив пішохода і протягнув його ще дорогою близько десяти метрів. Від удару пішохода відірвало ногу і переламало все тіло. Після зіткнення машина врізалася в огорожу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter