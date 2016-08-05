У Харкові BMW розірвала пішохода на частини: на місці ДТП провели слідчий експеримент (відео)

На місці експерименту зібралося багато людей, передає місцевий сайт 057.

У відтворенні задіяли схожий автомобіль BMW, який здійснив аварію. Експеримент включав виміри, а також елементи моделювання ситуації.

Читайте такожРезонансна ДТП у Харкові: водій BMW, над яким натовп хотів вчинити самосуд, був під дією наркотиків

Автомобіль кілька разів розігнали до 130 кілометрів за годину.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, 30 липня в Харкові водій автомобіля BMW збив пішохода і протягнув його ще дорогою близько десяти метрів. Від удару пішохода відірвало ногу і переламало все тіло. Після зіткнення машина врізалася в огорожу.