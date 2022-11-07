Роман Московченко організовував християнські табори, де ґвалтував та розбещував неповнолітніх дівчат

У Львові суд відправив на примусове лікування до психіатричної лікарні 49-річного організатора християнських таборів Романа Московченка, обвинуваченого у зґвалтуванні та розбещенні неповнолітніх дівчат.

Про це у Facebook повідомляє Центр "Жіночі перспективи". Він співпрацював разом з адвокатами у наданні допомоги постраждалим у кримінальних справах. Так, Галицький районний суд Львова визнав Московченка винним у 147 епізодах зґвалтувань та розбещень неповнолітніх.

В організації додали, що львівського педофіла відправили на примусове лікування до психіатричної лікарні, ймовірно, довічне.

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Адвокат потерпілих Олег Іванов розповів, що Московченко брав участь у засіданнях суду у режимі відеооконференції з психлікарні, з ним був поряд лікар.

"Його стан був такий, що він був нездатний нічого розуміти і відповідати. На екрані він був, але не реагував і на питання не відповідав. Він визнаний неосудним, тому йому призначили законного представника – його матір. Вона завжди була у залі судового засідання", – додав Іванов.

Адвокат також зазначив, що якщо пацієнт одужуватиме і медична оцінка це підтвердить, то суд повернеться до розгляду обвинувального акту.

"Якщо ж він не буде одужувати, то все життя проведе у психіатричному закладі", - пояснив Іванов.

Пастор-педофіл: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними слідства, житель Львова Роман Московченко з 2003 по 2018 роки працював координатором зовнішніх зв'язків у навчально-виховному комплексі "Школа-гімназія святої Софії". Від керівництва закладу він отримав дозвіл на проведення в приміщенні зборів МХО "Діти Христа". Там, а також у приміщенні, яке належить храму "Святого Архистратига Михаїла", він, за даними слідства, скоював злочини проти неповнолітніх.

Відносно Московченка було відкрито 11 кримінальних проваджень, які налічують 147 епізодів за фактом статевих злочинів, скоєних з 2005 року відносно шести дівчаток у віці від 11 до 14 років.

Його звинуватили у вчиненні розпусних дій щодо неповнолітніх, статевих зносинах з особами, які не досягли статевої зрілості та у зґвалтуванні малолітніх.

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