На Київщині чоловік вбив дружину за відмову разом копати картоплю

Як повідомляє Головне управління поліції в Київській області, 27 серпня до Кагарлицького відділення поліції від фельдшера надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків села Кадомка знайдено тіло 49-річної місцевої мешканки з ознаками тілесних ушкоджень.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. В будинку перебував у нетверезому стані чоловік загиблої. Він спочатку запевняв правоохоронців, що був у дворі та не знає хто заподіяв його дружині тілесні ушкодження. Однак, згодом зізнався, що сам побив її.

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З’ясувалося, що того дня господар запропонував жінці разом копати картоплю, однак та відмовилась. Між ними виникла сварка, під час якої розлючений чоловік почав штовхати дружину та наніс їй кілька ударів по тілу. Далі він взяв металеве відро та вдарив ним дружину по голові, після чого пішов на вулицю.

За кілька годин він повернувся додому та побачив, що кімната залита кров’ю і виявив бездиханне тіло дружини. Зрозумівши, що жінка померла, чоловік почав заливати горе горілкою та ридати. Його почув сусід, який зайшов аби дізнатися що сталося, він і викликав лікаря.

За даним фактом слідчим Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. Досудове слідство триває.