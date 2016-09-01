На Алясці в результаті зіткнення двох літаків загинули 5 осіб

Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на поліцію штату.

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Інцидент стався в 96 кілометрах від міста Вефіль близько 11.00 за місцевим часом.

Рятувальники, які прибули на місце аварії, не знайшли живих людей.

Представники компаній, яким належали літаки, не прокоментували інцидент.