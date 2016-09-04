На околиці Києва вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом, є постраждалі (фото)

Як повідомляє Еспресо.TV, водій автомобіля Volkswagen Transporter розповів, що рухався в бік Гостомельського шосе і під час проїзду перехрестя Мінського шосе його не пропустив водій зустрічної вантажівки, що повертав ліворуч.

У результаті мікроавтобус врізався у паливний бак вантажівки, звідки на асфальт витікло дизельне пальне. У свою чергу, мікроавтобус також було пошкоджено: розтрощено всю передню частину авто.

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Водій вантажівки стверджує, що мікроавтобус рухався з високою швидкістю і водій намагався проскочити по правій смузі.

Постраждали два пасажири мікроавтобуса та водій. Втім медики швидкої допомоги на місці допомогли постраждалим, а одного пасажира з закритою черепно-мозковою травмою (головою врізався у лобове скло), розсіченням обличчя і переламом ноги забрали до лікарні.

Хто з водіїв порушив правила проїзду перехресть, розбиратиметься слідство.