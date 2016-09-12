Інцидент з п'яним прокурором у Мукачевому: Геращенко розповів деталі й показав відео затримання

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

Він розповів, що у Мукачевому екіпаж патрульних помітив автомобіль Форд Фієста, який порушив правила дорожнього руху. Було прийнято рішення зупинити автомобіль й зробити усне попередження.

"Але замість того, щоб виконати законні вимоги поліцейських, водій авто спочатку дав вискочити з машини пасажиру, а потім різко натиснув на газ. Поліцейські почали переслідувати правопорушника і зупинили його, після того, як той збив огорожу і мало не збив поліцейського", - зазначив Геращенко.

Пізніше, за його словами, з'ясувалося, що за кермом авто перебував громадянин Луп'як Ярослав Ярославович, 1990 року народження, що працює у вільний час прокурором Мукачівської місцевої прокуратури.

"У нього на обличчі були всі ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Замість того, щоб підкоритися законним вимоги поліцейських і надати свої документи, він спочатку спробував втекти, але через слабку фізичну підготовку йому це не вдалося і він був спійманий", - розповів радник голови МВС.

Крім того, при затриманні прокурор-правопорушник спочатку спробував чинити фізичний опір, а потім імітував різке погіршення свого здоров'я.

Потім поліцейські, законно використовуючи силу - прийоми рукопашного бою та спецзасоби - наручники - змусили прокурора-бешкетника заспокоїтися і викликали йому швидку допомогу.

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Після того, як прокурора привезли в Мукачівську Центральну районну лікарню, розповів Геращенко, головним лікарем якої працює його батько, той витягнув з кишені штанів якийсь згорток і різко спустошив його вміст собі у рот.

"Поліцейські справедливо запідозрили, що це був не "M&m's" і не жувальна гумка "Wrigley", а щось більш значуще для психіки і здоров'я працівника прокуратури", - зазначив представник МВС.

Прокурор залишився живий. Наскільки він залишається, після вживання вмісту пакунка, здоровий - покаже час, розповів Геращенко.

"Після закінчення доби з моменту події співробітники Мукачівської ЦРЛ намагалися затягнути з видачею експертизи щодо вмісту в молодому зростаючому прокурорському організмі алкоголю чи наркотичних речовин. І тільки під тиском прокуратури області та громадськості - нарешті видали її", - висловив обурення радник глави МВС.

Геращенко вже сьогодні звернувся до генерального прокурора Юрія Луценка з вимогою провести службову перевірку роботи прокурора Ярослава Луп'яка і звільнити його від займаної посади.