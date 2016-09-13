У центрі Києва автомобіль патрульної поліції врізався в таксі: 4 госпіталізованих (фото)
09:47, 13 вересня 2016Інциденти
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На вулиці Саксаганського у центрі Києва сталося ДТП за участю автомобіля Toyota Prius патрульної поліції та таксі марки Chevrolet.
Поліцейська Toyota розбита спереду / dtp.kiev.ua
Як зазначає dtp.kiev.ua, обидва авто вилетіли на тротуар.
Повідомляється, що в результаті ДТП постраждали двоє поліцейських і двоє людей у таксі.
З останнього людей витягали рятувальники ДСНС, для чого їм довелося зрізати двері автомобіля.
Читайте такожУ Мукачеві п'яний прокурор, тікаючи від патрульних, влаштував ДТП (фото)Всі постраждалі з множинними травмами госпіталізовані в міську клінічну лікарню №17.
На місці працює оперативно-слідча група і керівництво слідчого управління поліції Києва.
Відзначимо, що в результаті події машина поліції сильно пошкоджена спереду, а Chevrolet отримав удар збоку.
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