У центрі Києва автомобіль патрульної поліції врізався в таксі: 4 госпіталізованих (фото)

Як зазначає dtp.kiev.ua, обидва авто вилетіли на тротуар.

Повідомляється, що в результаті ДТП постраждали двоє поліцейських і двоє людей у таксі.

З останнього людей витягали рятувальники ДСНС, для чого їм довелося зрізати двері автомобіля.

Читайте такожУ Мукачеві п'яний прокурор, тікаючи від патрульних, влаштував ДТП (фото)Всі постраждалі з множинними травмами госпіталізовані в міську клінічну лікарню №17.

На місці працює оперативно-слідча група і керівництво слідчого управління поліції Києва.

Відзначимо, що в результаті події машина поліції сильно пошкоджена спереду, а Chevrolet отримав удар збоку.