У прикордонному Вовчанську знову обстріляли з гранатомета житловий будинок

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Харківській області, вчора, 12 вересня, о 23:50 до Вовчанського відділу поліції звернулась 47-річна жінка та розповіла, що на подвір’ї у 33-річного сусіда стався вибух.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду домоволодіння встановлено, що вибухом всередині будинку пошкоджено міжкімнатну стіну та вибито вікна. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Нагадаємо, аналогічний інцидент у Вовчанську стався в квітні.