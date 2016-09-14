У Харкові засудили чоловіка за спалення прапора України

Як передає Depo.Харків із посиланням на Єдиний реєстр судових рішень України, 9 травня п’яний чоловік, знаходячись поблизу магазину "АТБ", по проспекту Тракторобудівників, 107, на вході якого був Державний Прапор України, зняв його з місця кріплення та пішов із ним додому.

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Знаходячись біля під'їзду, чоловік встановив прапор у вертикальне положення, встромивши древко між дощечками сидіння лавки та підпалив полотнище.

Під час судового розгляду чоловік повністю визнав свою провину.

Московський районний суд Харкова 7 вересня визнав обвинувачуваного винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 338 КК України (публічна наруга над Державним Прапором України) та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 850 гривень.