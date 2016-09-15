У жахливій ДТП біля Рівного загинули троє працівників райадміністрації, винуватця затримали (фото)

Як повідомляє Головне управління поліції в Рівненській області, 14 вересня близько 17:15 між селами Грушвиця та Зелений Гай на автодорозі «Київ - Чоп» зіткнулися автомобілі Renault Master та ВАЗ-217030.

Слідчо-оперативна група на місці встановила, що 36-річний львів’янин, керуючи Renault та рухаючись у напрямку Рівного, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з ВАЗом, який належить районному відділу освіти Радивилівської райдержадміністрації.

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У результаті ДТП водій легковика, 48-річний мешканець села Балки, водій відділу освіти Радивилівської РДА, та 43-річна пасажирка, заступник голови райдержадміністрації, загинули на місці.

Ще одна 38-річна пасажирка ВАЗа - головний бухгалтер Радивилівської РДА - від отриманих травм померла в реанімаційному відділенні Рівненської центральної районної лікарні.

50-річну начальника служби у справах дітей доставили до медзакладу з потлітравмою, лікарі оцінюють її стан як стабільно важкий.

Водій Renault Master отримав незначні забої, медики швидкої надали йому допомогу на місці події.

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За попередньою інформацією він був тверезим.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження.

Слідчі затримали 36-річного водія Renault в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Триває досудове розслідування.