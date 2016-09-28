У Харкові в дворі багатоповерхівки згоріли одразу п’ять автомобілів: в ДСНС припускають підпал (відео)

Як повідомив кореспондентові УНІАН помічник начальника ГУ ДСНС України в Харківській області Ігор Лупандін, сьогодні, 28 вересня, о 02.03 надійшла інформація, що на вулиці Героїв праці у дворі житлового будинку горять автомобілі.

За його словами, на місце події були направлені чотири відділення ДСНС, які о 03.22 повністю ліквідували загоряння. Лупандін зазначив, що внаслідок пожежі були фактично знищені п’ять автомобілів: "Део", "Шкода", "Лада", "Мерседес" і "Джилі".

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На місці події працювала слідчо-оперативна група, а також фахівці ДСНС, які встановлювали причину загоряння.

"Працюють фахівці. Є припущення, тобто відпрацьовується версія, занесення відкритого вогню невідомою особою", - сказав Лупандін.

Він зауважив, що, за попередньою інформацією, вогонь розповсюджувався одразу з кількох осередків.

Один з очевидців пожежі зафіксував інцидент на відео.