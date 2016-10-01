В Одесі викрадач машин влаштував ДТП, відкрив стрілянину і погрожував ножем: постраждалих госпіталізовано (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Патрульній поліції Одеси, в суботу близько 6.00 на перехресті вулиць Грецької і Єкатерининської сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів Mercedes. Водій, з вини якого сталася аварія, витягнув пістолет і зробив чотири постріли у напрямку інших учасників ДТП.

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«Перехожі, які були свідками події, викликали поліцію. Патрульні оперативно прибули на місце виклику і затримали правопорушника, який в цей час погрожував присутнім ножем», - повідомили в прес-службі.

Госпіталізовано двох людей - потерпілого у ДТП, а також 33-річного чоловіка - пасажира автомобіля, який отримав поранення від пострілу.

Під час огляду автомобіля, яким керував правопорушник, були знайдені і вилучені сканер, автомобільні номерні знаки і прилад для розбивання скла в автомобілях.

Зловмисника передано оперативно-слідчій групі, яка прибула на місце події.