Кількість загиблих у ДТП під Кам’янцем-Подільським зросла до 4, ще 11 постраждали (фото)

11:08, 12 жовтня 2016
Інциденти
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В результаті зіткнення маршрутки з вантажним автомобілем у передмісті Кам’янця-Подільського Хмельницької області загинуло 4 осіб.

/ km.dsns.gov.ua

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Хмельницькій області, 12 жовтня о 7:50 на пункт зв’язку 5-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася поблизу села Гуменці на автодорозі Кам’янець-Подільський – Хмельницький.

Негайно до місця події прибуло два відділення рятувальників на спецавтомобілях. Як з’ясувалось, на так званому «Тещиному язику» зіткнулись пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter із 20 пасажирами та вантажний автомобіль DAF з причепом.

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Рятувальники за допомогою спецінструменту діставали потерпілих з понівечених конструкцій мікроавтобусу.

Внаслідок автопригоди загинуло 4 пасажирів маршрутки, ще 11 з травмами різного ступеню важкості були доставлені до лікувальних закладів.

На місці події працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим та родичами загиблих.

km.dsns.gov.ua
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