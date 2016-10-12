ДТП під Кам'янцем-Подільським, в якій загинули 4 людей: поліція розповіла нові подробиці

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації обласної поліції, провадження відкрито за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

У поліції нагадали, що внаслідок аварії троє пасажирів маршрутки загинули на місці події, ще один чоловік помер по дорозі в лікарню. 52-річний водій та 13 пасажирів мікроавтобуса з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в Кам’янець-Подільську міську та районну лікарні. Усі вони - мешканці Кам’янця-Подільського та довколишніх сіл. Наймолодшому пасажиру - 17 років.

Читайте такожНа Хмельниччині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: 3 загиблих, близько 10 госпіталізованих

43-річний водій вантажівки тілесних ушкоджень не отримав.

У рамках розслідування призначено цілий ряд експертиз. Слідчі з’ясовують усі обставини події.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 08:30 на Хмельниччині поблизу с. Гуменці (передмістя Кам’янця-Подільського) мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. За кермом вантажівки перебував громадянин Молдови. Причиною ДТП стало занесення причепа на зустрічну смугу руху транспортних засобів.