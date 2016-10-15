У центрі Києва водій посольства Азербайджану розбив дві іномарки (фото, відео)
16:47, 15 жовтня 2016Інциденти
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Сьогодні вночі в центрі Києва водій автомобіля, що належить азербайджанському посольству, розбив дві іномарки.
Водій не впорався з керуванням, вилетів на тротуар / dtp.kiev.ua
Як повідомляє сайт dtp.kiev.ua "можливо, нетверезий співробітник посольства Азербайджану вирішив на швидкості повернути з Хрещатика на бульвар Шевченка.
Сьогодні вночі в центрі Києва водій автомобіля, що належить азербайджанському посольству, розбив дві іномарки.
Як повідомляє сайт dtp.kiev.ua «можливо, нетверезий співробітник посольства Азербайджану вирішив на швидкості повернути з Хрещатика на бульвар Шевченка. Водій не впорався з керуванням, вилетів на тротуар, після чого на зустрічну смугу й врізався в «Рено» і «Тойоту».
За інформацією сайту, постраждав водій «Рено». На місце ДТП виїжджали співробітники посольства, "швидка", міліція, СБУ.
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