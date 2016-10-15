У центрі Києва водій посольства Азербайджану розбив дві іномарки (фото, відео)

Як повідомляє сайт dtp.kiev.ua "можливо, нетверезий співробітник посольства Азербайджану вирішив на швидкості повернути з Хрещатика на бульвар Шевченка.

Сьогодні вночі в центрі Києва водій автомобіля, що належить азербайджанському посольству, розбив дві іномарки.

Як повідомляє сайт dtp.kiev.ua «можливо, нетверезий співробітник посольства Азербайджану вирішив на швидкості повернути з Хрещатика на бульвар Шевченка. Водій не впорався з керуванням, вилетів на тротуар, після чого на зустрічну смугу й врізався в «Рено» і «Тойоту».

За інформацією сайту, постраждав водій «Рено». На місце ДТП виїжджали співробітники посольства, "швидка", міліція, СБУ.