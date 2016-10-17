У Дніпрі електропоїзд смертельно травмував жінку
16:00, 17 жовтня 2016Інциденти
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Електропоїзд Дніпро-П'ятихатки скоїв наїзд на невстановлену жінку у віці 40-45 років.
Зараз поліцейські встановлюють особу жінки / УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в області, трагедія сталася 16 жовтня о 20:15 на перегоні Діївка-Сухачівка.
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«Електропоїзд сполученням Дніпро-П’ятихатки скоїв наїзд на невстановлену жінку віком 40-45 років, яка намагалася перейти залізничні колії у невстановленому місці. Жінка отримала смертельну травму», - йдеться у повідомленні.
Наразі поліцейські встановлюють особу жінку та обставини події.
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