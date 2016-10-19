У Києві біля "Лук'янівської" жінка загинула під колесами автомобіля

08:03, 19 жовтня 2016
Інциденти
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У Києві на вулиці Січових стрільців недалеко від метро "Лук'янівська" автомобіль Honda насмерть збив жінку.

Фото facebook.com/KyivOperativ

Про це на сторінці в Facebook повідомив "Київ Оперативний".

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Імовірно жінка перебігала вулицю перед тролейбусом, який зупинився на зупинці біля кінотеатру "Київська Русь" і потрапила під автомобіль.

Від отриманих травм вона померла на місці, йдеться в повідомленні.

На місці працювала патрульна поліція.

Фото facebook.com/KyivOperativ

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