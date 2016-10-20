Екс-тренер збірної України з футболу потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"Мирон Маркевич гостює у прикордонників на передовій. Сьогодні, під час перебування на Мар'їнці, український тренер фактично потрапив під обстріл російсько-терористичних військ. Хлопцям довелося спішно залишити околиці населеного пункту", - написав він.

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"На запитання, як почувається Мирон Богданович після такої пригоди, гуру вітчизняного футболу пожартував своєю улюбленою фразою "Та то таке", - розповів Слободян.

Крім того, прикордонники, за його словами, в захваті від спілкування з Маркевичем.