Екс-тренер збірної України з футболу потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі
Екс-тренер "Дніпра" та збірної України Мирон Маркевич під час перебування на Донбасі фактично потрапив під обстріл бойовиків.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
"Мирон Маркевич гостює у прикордонників на передовій. Сьогодні, під час перебування на Мар'їнці, український тренер фактично потрапив під обстріл російсько-терористичних військ. Хлопцям довелося спішно залишити околиці населеного пункту", - написав він.
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"На запитання, як почувається Мирон Богданович після такої пригоди, гуру вітчизняного футболу пожартував своєю улюбленою фразою "Та то таке", - розповів Слободян.
Крім того, прикордонники, за його словами, в захваті від спілкування з Маркевичем.