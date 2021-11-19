Свою вину підозрюваний визнав сьогодні під час допиту у слідчого.

16-річний водій Infiniti Микола Харківський визнав свою вину у скоєнні смертельної ДТП, яка сталася 26 жовтня у Харкові.

Про це у Facebook повідомляє юридична компанія "Міллер", співробітники якої представляють інтереси потерпілих – дітей загиблого у ДТП водія Chevrolet Aveo.

"Сьогодні під час допиту у слідчого 16-річний підозрюваний Микола Харківський визнав свою вину у вчиненні злочину", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожДНК-експертиза підтвердила, що за кермом Infiniti був 16-річний Микола Харківський – прокуратураТакож у юридичній компанії зазначили, що факт перебування Харківського за кермом Infiniti під час ДТП підтверджується висновками молекулярно-генетичних експертиз (сліди крові та клітин, виявлені на подушках безпеки водія, кермі та водійському сидінні, у змивах з водійських дверей та сидіння, збігаються з біологічними зразками Миколи Харківського); допитами двох потерпілих, що перебували у салоні Infinity в момент ДТП (підтвердили, що автомобілем керував саме Микола); записами з камер відеоспостереження та особистими відеозаписами очевидців події.

Досудове розслідування триває.

Смертельна ДТП з участю Миколи Харківського: що відомо

Ввечері 26 жовтня у Харкові 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся із Chevrolet Aveo. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, трьох пасажирів Infiniti – двох юнаків 19 років та 16-річну дівчину – з тяжкими травмами госпіталізували.

Водія Infiniti затримали. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

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Автор: Світлана Макринська