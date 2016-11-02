У Тернополі викрили підлітка, який без водійських прав катався на батьковому авто
10:09, 02 листопада 2016Інциденти
375 0
Неповнолітній їздив на авто батька, не маючий водійських прав.
Авто зупинили через порушення ПДД / tp.npu.gov.ua
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, юнака зупинили учора, 1 листопада, на вул. Замковій.
Приводом зупинки водія автомобіля Mazda стало порушення Правила дорожнього руху – він не ввімкнув покажчик повороту.
При цьому замість водійського посвідчення юнак пред’явив інспекторам студентський квиток. З’ясувалося, що 15-річний тернополянин взяв автомобіль батька, поки той спав, щоб покататися.
Читайте такожВ Україні зріс продаж нових легкових автомобілів
Інспектори викликали батька неповнолітнього правопорушника і склали на нього протокол за ч.3 ст.184 КУпАП – невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter