У Тернополі викрили підлітка, який без водійських прав катався на батьковому авто

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, юнака зупинили учора, 1 листопада, на вул. Замковій.

Приводом зупинки водія автомобіля Mazda стало порушення Правила дорожнього руху – він не ввімкнув покажчик повороту.

При цьому замість водійського посвідчення юнак пред’явив інспекторам студентський квиток. З’ясувалося, що 15-річний тернополянин взяв автомобіль батька, поки той спав, щоб покататися.

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Інспектори викликали батька неповнолітнього правопорушника і склали на нього протокол за ч.3 ст.184 КУпАП – невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей.