У Кривому Розі в місцевого жителя вилучили наркотики на 150 тисяч гривень та боєприпаси

У Кривому Розі працівники управління з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції України вилучили 3 листопада у місцевого жителя наркотиків на 150 тис. грн. та боєприпаси.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі управління, під час обшуку в гаражі зловмисника виявлено більше 3 кг марихуани, майже 40 грамів метамфетаміну, 2 гранати «Ф-1» із запалами до них та пістолет системи «Вальтер», перероблений під стрільбу бойовими набоями.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами). Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.