Поліція назвала причину вибуху в багатоповерхівці Львова

Вибух у львівській багатоповерхівці стався внаслідок розбирання загиблим боєприпасу в квартирі.

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Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

Зокрема, за даними правоохоронців, «вибух стався внаслідок розбирання загиблим вибухонебезпечного предмета, ймовірно боєприпасу. Як з‘ясувалося, чоловік неофіційно колекціонував боєприпаси часів Другої світової війни».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1. ст.115 КК України (умисне вбивство).

У департаменті цивільного захисту Львівської ОДА повідомили УНІАН, що внаслідок вибуху вибито вікно, вибуховою хвилею вирвало батареї опалення, пошкоджено міжкімнатну перегородку в квартирі. Загрози обвалу будинку і пошкодження несучих стін – немає.

Працівниками комунальних служб було припинено електро-, водо-, газо- та теплопостачання будинку. Наразі подачу електрики, води та тепла відновлено, сьогодні вдень планується відновити газопостачання.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада о 18.55 у Львові в квартирі на п’ятому поверсі 12-поверхового житлового будинку на вулиці Грінченка стався вибух. Загинув 33-річний чоловік. Також на момент вибуху в приміщенні перебувала його мати, жінка не постраждала.