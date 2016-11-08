У Миколаєві правоохоронці затримали засудженого, який втік з виправного центру

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Миколаївської області.

До Новобузького відділу поліції в неділю, 6 листопада, надійшло повідомлення від керівництва пенітенціарної служби про те, що з виправного центру втік 29-річний засуджений. На розшук втікача було орієнтовано весь особовий склад району та області. Сьогодні, 7 листопада, засудженого було затримано правоохоронцями.

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"Як з’ясувалось, скоївши втечу, засуджений поїхав до обласного центру, де одразу ж «завітав» до свого родича, який проживає у Корабельному районі. Проникнувши через вікно до квартири, злочинець викрав ноутбук, потім здав «здобич» до ломбарду і, отримавши грошові кошти, пішов до свого знайомого «святкувати» свободу", - поінформували в поліції.

Слідчим відділенням Новобузького відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 390 КК України «Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Крім того, Корабельним відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.185 КК України «Крадіжка», що тягне за собою покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до шести років.

Зараз вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу.