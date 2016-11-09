У Львові маршрутка зіткнулася з позашляховиком: постраждали троє людей (фото)

У Львові ввечері 8 листопада трапилася ДТП за участі маршрутного таксі. З незначними травмами у лікарню госпіталізували трьох осіб.

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За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, о 23:01 на перехресті вул. Гетьмана Мазепи та вул. Орлика зіткнувся автобус «БАЗ» ― маршрутне таксі №51 та позашляховик Toyota RAV4.

Внаслідок ДТП постраждали три особи. Травмованих відвезли до лікарні ШМД. Після надання необхідної медичної допомоги усіх постраждалих відпустили додому, йдеться у повідомленні.

Як уточнили у прес-службі патрульної поліції Львова, у лікарню шпиталізували водія Toyota, 40-річного мешканця Тернополя, а також двох пасажирів маршрутного таксі: 44-річного львів’янина з різаною раною правої кисті. 46-річний чоловік отримав тупу травму живота середньої тяжкості.

Причини аварії з'ясовують слідчі. Проводиться дослідча перевірка.