У Дніпрі патрульні врятували таксиста від озброєних грабіжників (фото)

Як повідомляється на сторінці патрульної поліції Дніпра у Facebook, водій таксі зумів зробити виклик до служби 102 та пошепки повідомити, що в салоні його автомобіля перебувають троє підозрілих людей та погрожують йому. Орієнтування негайно передали у радіоефір.

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Патрульні екіпажі отримали дуже мало інформації, проте не гаяли часу. Задіявши всі ресурси, розпочали пошук авто та ймовірних нападників. На вулиці Надії Алексеєнко вони помітили схожий автомобіль із шашкою таксі та зупинили його. Швидко вивели водія, щоб йому не завдали шкоди, а пасажирів затримали. Один з них намагався дістати зброю – предмет, схожий на пістолет. Полісмени вибили з рук та миттєво знерухомили чоловіка.

Під час поверхневої перевірки інших осіб, правоохоронці виявили заточену викрутку та ніж.

На місці слідчі відділку поліції Чечелівського району вилучили небезпечні речі та предмет, схожий пістолет. Зараз тривають слідчі дії – осіб перевіряють на причетність до пограбування, яке було заявлено раніше. До відділку звернувся громадянин, який впізнав підозрюваних.