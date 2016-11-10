Розлом за розломом: на Одещині зсуви розділяють елітні будинки навпіл (відео)
15:54, 10 листопада 2016Інциденти
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На відеоканалі Youtube оприлюднено відео на кадрах якого зняті нові руйнування будинків в елітному районі Чорноморське Одеської області, колишній Іллічівськ після зсуву.
Відео зняли місцеві активісти / скріншот
Про це повідомляє "7 канал".
У Чорноморську зсув просувається далі по узбережжю. Десятки елітних будинків сповзають у море, частина з них буквально тріщить по швах.
Приміром, переміщення пласта землі під одним будинком розділив його навпіл. Відео зняли місцеві активісти. Зазначимо, що цій проблемі вже більше п'яти років.
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