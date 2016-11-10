Розлом за розломом: на Одещині зсуви розділяють елітні будинки навпіл (відео)

Про це повідомляє "7 канал".

У Чорноморську зсув просувається далі по узбережжю. Десятки елітних будинків сповзають у море, частина з них буквально тріщить по швах.

Приміром, переміщення пласта землі під одним будинком розділив його навпіл. Відео зняли місцеві активісти. Зазначимо, що цій проблемі вже більше п'яти років.