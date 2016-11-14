У Дніпрі суддя допоміг злочинцям відібрати нерухомість у громадян на суму понад 74 мільйони гривень

У Дніпрі суддя районного суду своїми рішеннями допомагав злочинцям відбирати нерухомість у громадян. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції.

Зазначається, що завдяки таким рішенням судді, зловмисникам вдалося відібрати понад 30 об’єктів нерухомості на загальну суму понад 74 мільйонів гривень.

«На підставі неправосудних судових рішень, прийнятих суддею - учасником ОЗГ, право власності на нерухомість громадян визнавалося за підставними особами. В подальшому ці об'єкти перереєстровували на підконтрольні їм товариства. Їх власниками та керівниками були адвокат та, власне, директор ряду підприємств - співорганізатор групи», - йдеться у повідомленні.

Адвокатові та керівникові підконтрольних підприємств було повідомлено про підозру. 34-річному адвокатові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з можливістю внесення 20 мільйонів гривень застави, директорові товариств – тримання під вартою строком на 2 місяці з можливістю внесення 9,9 мільйонів гривень застави. На даний час обидва учасника ОЗГ знаходяться в СІЗО.

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Наразі судді повідомили про підозру за вчинення кількох кримінальних правопорушень: ч. ч. 2, 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб організованою злочинною групою), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (Замах на вчинення шахрайства в особливо великих розмірах), ч. ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1, ст. 366 (Службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб організованою злочинною групою), ч. ч. 2, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 375 (Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови, вчинене за попередньою змовою групою осіб організованою злочинною групою) та ч. ч. 2, 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб організованою злочинною групою) Кримінального кодексу України.

На майно, яке учасники організованої злочинної групи незаконно отримали у власність, накладено арешт.