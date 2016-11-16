Смертельна ДТП і різанина в Одесі: один з винуватців здався поліції, інший втік до Росії

Як повідомляє "Думська" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, затриманий 22-річний Валерій Ганченко, чиє водійське посвідчення знайшли в BMW. Він весь цей час переховувався в Одеській області. Шляхом довгих переговорів Ганченко вмовили здатися родичі.

Ще одному винуватцю аварії - Магомеду Берсанову, чиє водійське посвідчення також знайшли в автомобілі, вдалося втекти на територію Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня автомобіль BMW X5 на великій швидкості проїхав на червоний сигнал світлофора. Він врізався у "Москвич", в результаті ДТП водій і пасажир якого загинули.

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Потім іномарка в'їхала в зупинку, постраждали 3 людини. Жінка 1982 р.н. отримала закритий перелом лівого стегна, перелом лівої гомілки, тупу травму живота та грудної клітини, рубані рани чола, політравму. Чоловік 1980 р. - травматична ампутація лівої гомілки та закритий перелом правої гомілки. Третій потерпілий, чоловік 1988 р. н. - ампутація лівої ноги в районі гомілки, закритий перелом правої гомілки, перелом правого коліна, травматичний шок 2-го ступеня.

Після аварії винуватці ДТП втекли з місця події. За словами очевидців, водій і пасажир іномарки були в стані алкогольного сп'яніння. Перехожий, чоловік 1985 р. н., намагався затримати підозрюваних, однак ті поранили його ножем - він отримав різані рани тім'яної ділянки голови зліва, лоба і лівої щоки.