Українська поліція затримала кілера, завербованого ФСБ

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Боярці Київської області повідомив т. в. о. голови Національної поліції України Вадим Троян.

“Сьогодні зранку ми розробляли групу кілерів, які були завербовані ФСБ. Один із кілерів сьогодні прибув в Україну і був нами заарештований. Зараз його доправляють до Рівного, де буде санкція на його арешт”, - сказав він.

За його словами, після проведення слідчих дій в поліції розкажуть кого, як і де він планував убити в Україні.

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Троян додав, що поліції вже відомо про одне вбивство, яке цей кілер скоїв раніше.

Нагадаємо, 16 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представив тимчасово виконуючого обов’язки очільника Нацполіції. Ним став Вадим Троян, який до цього займав посаду заступника очільника відомства.

Пізніше Троян заявив, що братиме участь у конкурсі на посаду очільника Нацполіції.

«Час покаже, але я думаю – так. Рік тому, коли вибирали першого очільника Нацполіції, було 12 кандидатів. Один із них був я. А у фінал пройшли троє», – сказав Троян.