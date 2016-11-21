На Хрещатику під стінами КМДА вибухотехніки підірвали підозрілий предмет (відео)

В столиці біля будівлі КМДА знайшли підозрілий пакунок та картонну коробку. Про це повідомив кореспондент ТСН з місця події.

Зазначається, що за 10-15 хвилин після того, як було знайдено пакунок, територію навколо КМДА радіусом до 100 метрів очепили правоохоронці, а вибухотехніки знешкодили підозрілі предмети за допомогою спеціального робота.

Читайте такожВищий адмінсуд припинив роботу через "замінування"

«Очевидці розповідають, що чоловік, пробігаючи повз КМДА, кинув сумку та коробку. Через 10-15 хв радіусом 50-100 територію було почеплено», - повідомляє кореспондент.

Наразі на місці досі працюють вибухотехніки. Що було всередині – сказати важко.

Пізніше правоохоронці спростували інформацію про те, що біля будівлі ЦУМу в Києві прогримів вибух.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції у Києві.

"Вибуху не було. Правоохоронці затримали чоловіка, у якого в сумці був пакет, коробка. Знешкодили коробку завдяки спеціальному роботу. Тому на асфальті були розкидані частини цієї коробки. У частинах коробки ніяких вибухових речовин не виявлено, тому жодних вибухів немає", - відзначили у прес-службі.

Як відзначили у прес-службі, чоловіка затримано і відправлено до відділення поліції для дачі пояснень.

"Виклик прийшов близько 11.30. Зараз проводиться перевірка", - сказали в ГУ Нацполіції Києва.

Як повідомлялося, раніше деякі ЗМІ написали, що біля будівлі ЦУМу у центрі Києва прогримів вибух.