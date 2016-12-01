Усі госпіталізовані після вибуху у харківському кафе виявилися іноземцями

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на керівника місцевої прокуратури №1 Катерину Шевцову.

За її словами, за медичною допомогою звернулося 7 людей. Двом відвідувачам закладу (1998 і 1991 років народження) та жителю будинку (1999 року народження), який у той час заходив до під'їзду, на місці надано медичну допомогу бригадою «швидкої».

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Чотирьох постраждалих з діагнозом опіки обличчя та рук госпіталізовано до лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги. Наразі стан трьох чоловіків (1990, 1991 та 1993 років народження), громадян Лівану та Туркменістану, оцінюється як задовільний. Ще один постраждалий - громадянин Ізраїлю, 1993 року народження – знаходиться у стані середньої тяжкості.

Харківська місцева прокуратура №1 процесуально керує у кримінальному провадженні за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ч. 1 ст. 270 КК України).

Досудове розслідування триває. Проводяться першочергові слідчі дії. Встановлюються особи, яким належить приміщення. Призначено всі необхідні експертизи.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 30 листопада в одному з кафе, яке розташоване у підвальному приміщенні п'ятиповерхового будинку на пр. Науки у Харкові, сталася пожежа. Її спричинив вибух газового балону, що використовувався для приготування їжі.