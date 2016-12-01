В Одесі під час навчань "підствольник" влучив і застряг у долоні курсанта

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 30 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що під час бойових стрільб на полігоні Військової академії гранатою з підствольного гранатомета поранено військовослужбовця. За інформацією главку, боєприпас застряг у кисті потерпілого і в будь-який момент міг вибухнути.

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На місце події негайно було направлено групу фахівців-вибухотехніків.

Було встановлено, що потерпілий - курсант 2-го курсу факультету Військово-мобільних десантних військ Військової академії (м. Одеса).

«Постріл ВОГ-25П (осколковий боєприпас для гранатомета - УНІАН) застряг у лівій руці. З огляду на, що боєприпас був у вкрай небезпечному стані - пройшов канал ствола з пошкодженням детонатора, було ухвалено рішення про його знешкодження. Потерпілому забезпечили бронезахист, після чого провели заходи з вилучення боєприпасу», - розповіли у відділі.

Далі боєприпас знешкодили у безпечному місці.