На Харківщині розпочали розслідування за фактом обстрілу домоволодіння нардепа Котвіцького

На Харківщині правоохоронці розпочали розслідування за фактом обстрілу господарчої будівлі на території домоволодіння народного депутата.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Харківської області, повідомлення про подію у селищі Високий під Харковом надійшло до Харківського відділу поліції вчора, 4 грудня, о 2:00.

За даними поліції, невідомі кинули у господарчу будівлю, що на території домоволодіння, невідомий предмет, від якого зайнялася стеля. Постраждалих осіб немає. Встановлюються усі обставини.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Водночас, за відомостями джерел УНІАН, невідомі зробили постріл із гранатомета всередину господарчої будівлі на території домоволодіння нардепа («Народний Фронт») Ігоря Котвіцького. На місці події вилучені частини снаряда. Зараз продовжується експертиза.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Харківському «Народному фронті» заявили, що вважають подію замахом на життя депутата Котвіцького та його родини.